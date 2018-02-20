adam haklı ki ne haklı 20 Şubat 2018 01:16 adam dipten başa kadar haklı ! yıllardır bu paraları veriyoruz ama nereye gittiğini bilen eden yok ! her cuma binlerce tl bıraktığımız camiye bir klima bir vantilatör alıp taktırmıyorlar , cemaatin kıcından ter aka aka hamam gibi yerde sırılsıklam namaz kılıyoruz. bir ayakkabı dolabı yaptırmıyorlar , leş gibi ayakkabı kokuları içinde namaz kılıyoruz. bugüne kadar şadırvanında selpak kağıt havlu olan tek bir camiye şahit olmadım ? millet ıslak corapla ıslak ayaklarla halıların üzerinde namaz kılıyor ! sırf bu gibi şeyler yüzünden camiye gidesim gelmiyor. manevi haz alacağımıza sinirlenip günaha giriyoruz. hutbe bitiyor , imam minberden inmeden başlıyor , şuradan yardım talebi var buradan yardım talebi var ! ulan hutbede bunun denmeyeceğini bile bilmiyor imamlar. kime ne diyeceksin.