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Cami imamından "para toplama" isyanı

Cami imamından "para toplama" isyanı

Sancaktepe Müftülüğü Yenidoğan Bilal-i Habaşi Cami İmam Hatibi Ebubekir Karsan, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 00:22 - Güncelleme: 20-02-2018 00:22

Ezber bozan imam Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı. Sancaktepe Müftülüğü Yenidoğan Bilal-i Habaşi Cami İmam Hatibi Ebubekir Karsan, camilerde yardım toplanmasına isyan etmiş, cami derneklerinin paraları nereye harcadığının belli olmadığını ileri sürmüştü.

Sosyal medyada yayınladığı videoda namaz çıkışında toplanan paralarla ilgili açıklamalarda bulunan İmam Hatip Ebubekir Karsan, toplanmadığı zaman da mütfülük görevlileri tarafından sözlü biçimde uyarıldıklarını söyledi.

Toplanan paraların nerelere harcandığı konusunda bir fikir sahibi olmadıklarını ve camilerin rant kapısı haline geldiğini söyleyen Karsan, caminin ihtiyaçlarının ise toplanan bu paralardan karşılanmadığını ileri sürdü. Merkez camilerin 50 bin lirayı bulan kira gelirlerinin olduğunu buna rağmen para toplandığını, toplanan paralardan da derneklerin kesinti yaparak müftülük hesaplarına yatırıldığını anlatan Karsan, zaman zaman dernek yöneticileri tarafından da tehdit edildiklerini ifade etti.

İşte sosyal medyada çokça tartışılan o sözler;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • adam haklı ki ne haklı 20 Şubat 2018 01:16 adam dipten başa kadar haklı ! yıllardır bu paraları veriyoruz ama nereye gittiğini bilen eden yok ! her cuma binlerce tl bıraktığımız camiye bir klima bir vantilatör alıp taktırmıyorlar , cemaatin kıcından ter aka aka hamam gibi yerde sırılsıklam namaz kılıyoruz. bir ayakkabı dolabı yaptırmıyorlar , leş gibi ayakkabı kokuları içinde namaz kılıyoruz. bugüne kadar şadırvanında selpak kağıt havlu olan tek bir camiye şahit olmadım ? millet ıslak corapla ıslak ayaklarla halıların üzerinde namaz kılıyor ! sırf bu gibi şeyler yüzünden camiye gidesim gelmiyor. manevi haz alacağımıza sinirlenip günaha giriyoruz. hutbe bitiyor , imam minberden inmeden başlıyor , şuradan yardım talebi var buradan yardım talebi var ! ulan hutbede bunun denmeyeceğini bile bilmiyor imamlar. kime ne diyeceksin.

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