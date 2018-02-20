Ezber bozan imam Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı. Sancaktepe Müftülüğü Yenidoğan Bilal-i Habaşi Cami İmam Hatibi Ebubekir Karsan, camilerde yardım toplanmasına isyan etmiş, cami derneklerinin paraları nereye harcadığının belli olmadığını ileri sürmüştü.
Sosyal medyada yayınladığı videoda namaz çıkışında toplanan paralarla ilgili açıklamalarda bulunan İmam Hatip Ebubekir Karsan, toplanmadığı zaman da mütfülük görevlileri tarafından sözlü biçimde uyarıldıklarını söyledi.
Toplanan paraların nerelere harcandığı konusunda bir fikir sahibi olmadıklarını ve camilerin rant kapısı haline geldiğini söyleyen Karsan, caminin ihtiyaçlarının ise toplanan bu paralardan karşılanmadığını ileri sürdü. Merkez camilerin 50 bin lirayı bulan kira gelirlerinin olduğunu buna rağmen para toplandığını, toplanan paralardan da derneklerin kesinti yaparak müftülük hesaplarına yatırıldığını anlatan Karsan, zaman zaman dernek yöneticileri tarafından da tehdit edildiklerini ifade etti.
İşte sosyal medyada çokça tartışılan o sözler;
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