Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.

Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.

15
Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avukat Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan (15), okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi.

25
Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan'ın sol eli koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

35
Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

Olayı duyan okul müdürü, çalışanlar ve yaralı yakınları hastaneye akın etti.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro