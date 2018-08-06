Çamaşır makinesine elini sokan gencin kolu koptu

Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan'ın sol eli koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

