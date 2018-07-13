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Çalışma şartları en iyi olan ülkeler

Çalışma şartları en iyi olan ülkeler

Yaşam standartları dikkate alınarak hazırlanan raporda, dünyada çalışma şartları en iyi olan ülke Kanada olarak belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:41 - Güncelleme: 13-07-2018 16:41

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, en iyi çalışma şartlarına sahip ülkeler araştırmasını inceledi. PRNet’in Biletall.com’un verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde çalışma şartı en iyi olan ülke Kanada olarak belirlendi. Yaşam standardının oldukça yüksek olduğu bilinen Kanada’nın finans ve ekonomi anlamında çalışmak isteyenlerin ilk tercihlerinde yer aldığı görüldü. Kanada’yı ikinci sıradan takip eden ülke ise Norveç olurken, ülkenin yıllık maaş ortalamasının 33 bin 492 dolar olduğu belirlendi. Bununla birlikte listenin üçüncü sırasına Amerika Birleşik Devletlerinin yerleştiği saptandı. 

LİSTEDE TÜRKİYE YOK
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Çalışma hayatıyla alakalı geçtiğimiz yıl medyaya 4 bin 982 haber yansırken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 2 bin 269 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise; özellikle Türkiye’de çalışma saatleri ve düzensiz mesai uygulaması en çok konuşulanlar arasında başı çekti.
Raporda, 7 ülke yer alırken Türkiye’nin bu listede yer almadığı görüldü. Kanada’nın başı çektiği listede yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, İsviçre, Brezilya ve Rusya olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında yer alan Almanya’nın işsizlik oranı yüzde 5 olarak belirlenirken, onun bu listeye girmesinde büyük rol oynadığı anlaşıldı. Beşinci sırada yer alan İsviçre’de yıllık ortalama kazancın 188 bin 280 dolar olduğu gözlendi. Altıncı sıraya da Brezilya yerleşirken, listenin son sırasında Rusya’nın yer aldığı görüldü.  

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Kaynak : İHA

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