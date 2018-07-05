Çalışma şartları en iyi olan 7 ülke

Belli bir hayat kalitesine ulaşmak, ihtiyaçlarımızı karşılamak, hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kimileri doğdukları şehirlerde, kimileri de binlerce kilometre uzakta bambaşka ülkelerde çalışıyorlar. İş konusunda ülke tercihlerinde ülkenin çalışma şartlarının dikkate alınması gerektiği kadar, psikolojik olarak da iyi hissedebileceğiniz ülkeler seçmek oldukça önemli. İşte yaşam standartları dikkate alındığında çalışma şartları en iyi 7 ülke!
1- KANADA: Yaşam standartlarının yüksek olduğu bu ülkede, iş olanaklarının da iyi derecede olduğu söylenebilir. Özellikle de eğitim açısından en çok tercih edilen ülkelerden birisi olduğu için, oldukça tercih edilen bir ülkedir. Daha iyi koşullarda yaşamak isteyen kişilerin de en çok tercih ettiği ülkeler içerisinde yer alan Kanada’nın OECD (Daha İyi Yaşam İndeksi) içerisinde ilk beşte yer aldığı görülüyor.
Kanada kişilere vatandaşlık hakkı da tanıyor. Kanada içerisinde 3 yıl gibi bir süre zarfında yaşayan kişilere ek olarak Kanada vatandaşlığı da getirilmiş durumda. Dilenirse aileler Kanada içerisine yerleştirilebiliyor. Finans ve ekonomi anlamında çalışmak isteyen kişilerin gözü kapalı yerleşebileceği ülkelerden birisi olarak görülmekte.
2- NORVEÇ: Yüksek maaşlı bir şekilde çalışmak isteyen kişiler için önerilebilecek olan ülkeler arasında Norveç yer almakta. Norveç maddi anlamda diğer İskandinav bölgeleri ile dolgun maaşlarıyla benzerlik göstermekte. 33.492 dolar yıllık maaş ortalaması olan ülke içerisinde, doğal kaynaklarda oldukça zengindir. İş açısından cazip fırsatların sağlanabileceği bir ülke olan Norveç’te balıkçılık da yaygın bir meslek olarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.
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