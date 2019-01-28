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Çalışkan Japonlara yakışmayan hareket ekonomik verilerin yarısı yanlış

Çalışkan Japonlara yakışmayan hareket ekonomik verilerin yarısı yanlış

JAPONYA, bazı ekonomik verilerde yanlışlar olduğunun ortaya çıkmasının ardından, ekonomik verilerin neredeyse yarısının yanlış olabileceğini kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 12:01 - Güncelleme: 28-01-2019 12:01

JAPONYA Çalışma Bakanlığı geçen hafta 2012-2018 döneminde hatalı veriler yayınladığını açıkladı. Gazeteye göre, bakanlığın verilerde yaptığı hataların en önemlilerinden bir tanesi, 2018 Ocak-Kasım döneminde ücret artışları verisini "0.7 puan" fazla bildirmekti.

The Mainichi’de yer alan bir habere göre de, Japonya İçişleri Bakanlığı, yayınladığı bir raporla 56 önemli verinin 22’sinde (tüm verilerin yaklaşık yüzde 40’ında) standartlara uyulmadan hesaplama yapıldığını kabul etti.

Özellikle Çalışma Bakanlığı’nın verilerinde ortaya çıkan skandal, Japonya Merkez Bankası’nın kredibilitesini de sorgulanır duruma getirdi. Çalışma Bakanlığı’nın verileri, üretim açığı ve hizmet sektörü enflasyonu gibi Merkez Bankası’nın politika ve hedef belirlerken baktığı göstergelerin hesaplanmasında kullanılıyor.

Üst düzey bir Merkez Bankası sözcüsü skandalın ardından bundan sonra hükümetten gelecek verileri çok dikkatli bir araştırmadan geçireceklerini açıkladı ve "Bu olayın etkilerinin nerelere kadar yayıldığı hakkında bir şey söylemek güç" dedi.

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Kaynak : DHA

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