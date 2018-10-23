Çalışanlarından Musk'a

CNBC TV'nin çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, Musk’ın yönetici tarzını temsil eden görüşlere yer verildi. Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, patronlarını "ilham verici" bulduklarını; ancak, çalışanların "işlerine aşırı müdahale ederek onları denetlemeye ve yönlendirmeye çalıştığını" dile getirdiler. Çalışanlara göre, patronlarının bu özelliği, şirkette hem zaman, hem de para kaybına neden oluyor.