Çalışanlarından Musk'a "Para kaybettiriyor"

CNBC TV, dünyaca ünlü CEO Elon Musk'ın nasıl bir patron olduğunu Tesla çalışanlarına sordu. Çalışanların verdiği yanıt ise beklenmedik türdendi. Çalışanlara göre Musk ilham verici ama yanı zamanda kutuplaştırıcı ve aşırı denetliyici.

Çalışanlarından Musk'a

CNBC TV'nin çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, Musk’ın yönetici tarzını temsil eden görüşlere yer verildi. Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, patronlarını "ilham verici" bulduklarını; ancak, çalışanların "işlerine aşırı müdahale ederek onları denetlemeye ve yönlendirmeye çalıştığını" dile getirdiler. Çalışanlara göre, patronlarının bu özelliği, şirkette hem zaman, hem de para kaybına neden oluyor.

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Çalışanlarından Musk'a

"Hırslı bir patron": Patronlarını "hırslı" olarak tanımlayan çalışanları, 47 yaşındaki CEO'nun, kendilerini her şeyi en başından yapmaya yönlendirdiğini, bunun da pahalı projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve üretimlerinin gecikmesine neden olduğunu söylediler

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Çalışanlarından Musk'a

Çalışanlar, görüşmelerde ayrıca Musk’ın diğer otomotiv üreticilerinin öncülük ettiği yöntemleri dikkate almayı reddettiğini ve endüstrideki diğer kıdemli kişilerin önerilerini ise göz ardı ettiğini ifade etti. Eski ve yeni çalışanlar, patronlarının Toyota, GM ve Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinden gelen önerileri de reddettiğini söylediler.

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Çalışanlarından Musk'a

Öte yandan Twitter’dan FacebooK’un patronu ile yapay zeka üzerine bir tartışmaya tutuşan Elon Musk’ın hedefinde bu sefer popüler oyun Fortnite vardı. Musk “Fortnite’ı satın alıp oyunu sileceğini” açıklayarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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