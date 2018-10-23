Çalışanlarından Musk'a

CNBC TV'nin çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, Musk’ın yönetici tarzını temsil eden görüşlere yer verildi. Tesla'da geçmişte ve şu anda çalışan 35 kişi ile yapılan röportajlarda çalışanlar, patronlarını "ilham verici" bulduklarını; ancak, çalışanların "işlerine aşırı müdahale ederek onları denetlemeye ve yönlendirmeye çalıştığını" dile getirdiler. Çalışanlara göre, patronlarının bu özelliği, şirkette hem zaman, hem de para kaybına neden oluyor.
"Hırslı bir patron": Patronlarını "hırslı" olarak tanımlayan çalışanları, 47 yaşındaki CEO'nun, kendilerini her şeyi en başından yapmaya yönlendirdiğini, bunun da pahalı projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve üretimlerinin gecikmesine neden olduğunu söylediler
Çalışanlar, görüşmelerde ayrıca Musk’ın diğer otomotiv üreticilerinin öncülük ettiği yöntemleri dikkate almayı reddettiğini ve endüstrideki diğer kıdemli kişilerin önerilerini ise göz ardı ettiğini ifade etti. Eski ve yeni çalışanlar, patronlarının Toyota, GM ve Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinden gelen önerileri de reddettiğini söylediler.
Öte yandan Twitter’dan FacebooK’un patronu ile yapay zeka üzerine bir tartışmaya tutuşan Elon Musk’ın hedefinde bu sefer popüler oyun Fortnite vardı. Musk “Fortnite’ı satın alıp oyunu sileceğini” açıklayarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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