Çalışanlarına zorla idrar içirdiler! Çin'de yaşanan iğrenç olaya tepki yağdı

Çin'in Zunyi şehrinde faaliyet gösteren bir firmanın yöneticileri, satış hedeflerine ulaşamayan çalışanlarını idrar içmeye ve hamam böceği yemeğe zorladığı öne sürüldü. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardın büyük tepki aldı ve firma yöneticilerine hapis cezası verildi.

Çalışanlarına zorla idrar içirdiler! Çin'de yaşanan iğrenç olaya tepki yağdı

Çin'in Zunyi şehrindeki bir firmanın, satış hedeflerine ulaşamayan çalışanlarını idrar içmeye ve hamam böceği yemeğe zorladığı öne sürülen yöneticileri hapis cezası aldı.

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Çalışanlarına zorla idrar içirdiler! Çin'de yaşanan iğrenç olaya tepki yağdı

Çin medyasında yer alan haberlere göre, firma çalışanlarının sırtlarına kemerle vurulduğunu ve çalışanlara sarı bir sıvı içirildiğini ortaya koyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.

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Çalışanlarına zorla idrar içirdiler! Çin'de yaşanan iğrenç olaya tepki yağdı

Yöneticiler tarafından gönderildiği söylenen mesajlarda, çalışanların ay sonuna kadar satış hedeflerine ulaşamamaları halinde idrar veya sirke içmek, hamam böceği yemek ve saçlarını kazıtmak gibi çeşitli cezalara çarptırılacağı yönünde tehdit ifadeleri yer aldı.

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Çalışanlarına zorla idrar içirdiler! Çin'de yaşanan iğrenç olaya tepki yağdı

Bu tehditlerin yanı sıra yayınlanan görüntülerde çalışanlar sırtlarına kemerle vurulduğu görülüyor.

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