Çalışanlar bedelli askerliği yıllık izinde yapıp tazminat alabilir mi?

Bedelli askerlik için 25 yaş sınırı ve 15 bin lira ücret belirlendi. Ancak bu kez bedeli ödense de 28 gün askerlik yapılacak. Bu durumda çalışanlar ne yapacak? İşten yıllık ya da ücretsiz izin alabilirler mi? Tazminat hakları var mı bedelliye giden geri döndüğünde işine başlayabilir mi? Bedelli sonrasında işsizlik maaşı alabiliyorlar mı?

Gazeteciler, Memurlar ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği soruların yanıtını Hürriyet'in SGK uzmanı Resul Kurt verdi. İşte bedelli hakkında bilmeniz gereken çok önemli bilgiler:

Tazminatımı alabilir miyim? : Düzenlemeye göre 28 gün bedelli askerlik yapılacağı için, çalışanların kıdem tazminatını alıp askere gitme hakları var.

Askerlik sonrası işe dönebilir miyim: Askerlik dönüşü çalışan işe döndüğünde ilk olarak uygun kadro var mı yok mu ona bakılacak. Eğer uygun kadro varsa, işveren askere giden personelini almak zorunda. Eğer, askere giden kişinin yerine biri alınmışsa, uygun kadro açılana kadar beklemek durumunda.

Bedelli askerlik yaparsam tazminatım yanar mı? : Bedelli askerlikte 4 yöntem uygulanabilir. Birincisi işverenin, personelini ücretsiz izne çıkarması, ikincisi varsa yıllık izninden 28 günü kullandırması, üçüncüsü personel tazminatını alıp ayırabilir, son olarak işveren, personelini idari izinli olarak gönderebilir.

Memurlar ve sözleşmeler : Bu süreçte durumu en rahat olanlar memur ve sözleşmeliler… 28 günlük askerliklerini yapıp işlerine geri dönebilirler.

28 gün ücretsiz izin alabilir miyim? : Evet ücretsiz izin alma hakkınız var, işveren de onay verirse bu hak kullanılabilir.

Birikmiş izinlerimi bedelli için kullanabilir miyim? : Bedelli askerlik için sahip olunan izin günleri kullanılabilir.

İşe geri alınmazsam yasal haklarım neler? : İşe döndünüz, uygun kadro olduğu halde işveren sizi işe almadı. O halde yargı yoluna gidebilirsiniz. Bu durum ispat edildiği taktirde işveren, personelin aldığı ücret kadar 3 aylık bir ceza kesilebilir.



Gazetecilerin bedelli askerlik durumu farklı : 5953 sayılı Basın İş Kanunu gereğince gazeteciler için durum farklıdır. Askere giden gazeteci-haberci, kıdem tazminatı isteyemez ama askerlik süresi boyunca işveren her ay yarım maaşını ödemek zorundadır.

Tazminat alıp askere giden dönüşte işsizlik maaşı alır mı? : Terhis olan asker işsizlik sigortasından yararlanabilir mi? Kişi terhis sonrasında iş arama sürecinde işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Ancak bazı şartları sağlıyor olması gerekir.

- İşten ayrılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi

Bu primlerin son 120 günü kesintisiz olması,

- İş sözleşmesinin feshedildiği tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

- İşsizlik maaşı için terhis tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde başvuruda bulunması gerekmektedir, aksi halde 30 günü geçen süre, işsizlik maaşı için hak kazanacağı süreden düşecektir.