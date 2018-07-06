Çalık çifti bebeklerinin 40’ını sarayda uçurdu

Mahmut Can Çalık ve Dila Çalık çifti kızlarının 40’ını Çırağan’da kutladı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, 2017 yılında görkemli bir düğün töreni ile evlenen Mahmut Can Çalık ile Dila Çalık çifti, mutlu evliliklerini kızları Çiğdem Elisa ile süslemişti. Kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, Çırağan Sarayı'nda verdikleri bir davetle bebeklerinin 40'ını uçurdu.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette, Dila Çalık’ın annesi ve Mahmut Can Çalık’ın annesi genç çiftle birlikte konuklarını kapıda karşıladı. Genç anne-babanın mutluluğu ise konukların gözünden kaçmadı.