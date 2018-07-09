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Cahit Turhan nereli yeni Ulaştırma ve Altyapı bakanı kimdir

Cahit Turhan nereli yeni Ulaştırma ve Altyapı bakanı kimdir

Cumhurbaşkanlığı sisteminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Cahit Turhan kimdir, aslen nereli aranıyor. Cahit Turhan'ın biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:50 - Güncelleme: 09-07-2018 23:02

Cahit Turhan'ın hayatı merak ediliyor. Cahit Turhan'ın yeni kabinede adı geçince hemen Cahit Turhan kimdir, aslen nereli aranmaya başladı.

Cahit Turhan Kimdir? 9 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

Karayolları Kariyeri; 1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan Mehmet Cahit Turhan, 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı.

2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.

Cahit Turhan'ın eşi ve çocukları hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta.

 
 

 

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