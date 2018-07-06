Çağrı merkezi dolandırıcılarına baskın

AFYONKARAHİSAR’da, kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, ilde çok sayıda kişinin telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çağrı merkezi gibi çalışan iş yerine yapılan baskında 26 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Sorgusu tamamlanan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda bilgisayar ve kredi kartı bilgisine el konuldu.