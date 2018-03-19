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Çağrı aldı gitti bu hale getirdiler

Çağrı aldı gitti bu hale getirdiler

İstanbul Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 10:20 - Güncelleme: 19-03-2018 10:20

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru’ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru’nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.

DARP EDİP DİŞLERİNİ KIRDILAR
Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu."SALDIRMAK VE KÜFÜR ETMEK NEDİR? İNSAN OLSUNLAR”
Darp edilen UBER sürücüsü Kemal Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdrakli olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar” ifadelerini kullandı.

"ALÇAKÇA PUSU KURULMAK SURETİYLE DARP EDİLDİ"
Kemal Kuru’nun şikayet sonrası durumunu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Kemal abi 10 kişi tarafından ağır bir saldırıya uğradı, darp edildi. Hastane raporu alındı ve şu an dişleri dökük durumda, yüzünde de darp izleri var. Hastaneden aldığımız darp raporu ve ifademiz var. Berbat bir durum, 10 kişinin bir insana saldırması, alçakça ve pusu kurulmak suretiyle darp edildi. Aracın çeşitli yerlerinde kan izleri var” dedi. 

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 10:51 uberi kayırıp amerikalıların para kazanmasını istemem ama bu taksicilerde çok kazıklıyor adamı yolu bilmediğini bilsin. yeterki

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