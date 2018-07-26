Çağla Şıkel'in tereddüt dolu anları uzun süre karar vermedi!

Ünlü manken Çağla Şıkel önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün bir beachin iskelesinde annnesi ve oğullarıyla denize girerken görüntülenen Şıkel’in keyfi yerindeydi. Denize girmek için iskelenin merdivenlerine geçen model, uzun süre bekledi. Cesaretini toplayıp denize giren Şıkel, uzun süre yüzdü.
Son günlerde aşırı zayıfladığı konuşulan iki çocuk annesi Çağla Şıkel düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı. Öteyandan 39 yaşındaki ünlü manken, Brezilya stili bikinisi ve dövmeleriyle dikkat çekti. Şıkel, bir süre annesiyle sohbet ettikten sonra tekrar denize girdi.
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