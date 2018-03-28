Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ünlü manken Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Çağla Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.

Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 27 Ekim'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Çağla Şıkel'i denetledi. Yapılan denetimde, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandı. Şıkel'in bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

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Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

Müfettişler hemen konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporla birlikte sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Şıkel'e dava açıldı. Şıkel, bir süre önce yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muhasebeci Erdal D. hâlâ aranıyor.

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Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

AMAN EMRE DUYMASIN: "Bu açıklamamı Emre'ye sormazsanız sevinirim. Çünkü Emre kendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönül koyuyor." diyen Çağla Şıkel, hayatında kimse olmadığı için çocuk isteğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu da dile getirdi.

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Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 oğlu olan Çağla Şıkel, yeniden anne olmak için can atıyor. Bir röportajında tekrar bebek sahibi olmak istediğini söyleyen 39 yaşındaki manken, önceki gün bu açıklamasını yineledi. Şıkel, "4 çocuğumun olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

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