Çağla Şıkel'e hapis şoku! Başı fena halde belada

AMAN EMRE DUYMASIN: "Bu açıklamamı Emre'ye sormazsanız sevinirim. Çünkü Emre kendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönül koyuyor." diyen Çağla Şıkel, hayatında kimse olmadığı için çocuk isteğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu da dile getirdi.

