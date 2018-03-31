Çağla Şikel tüm zarafetiyle podyumda!

Tuvana Büyükçınar'ın yeni koleksiyonunu tanıttğı defilede Çağla Şikel de boy gösterdi. Güzel manken tüm zarafetiyle podyumda arzı endam etti. İşte Merve Boluğur, Yapmur Tanrısevsin, Hazal Kaya, Serenay Sarıkaya ve daha birçok ünlünün davetli olarak katıldığı defileden kareler...

Çağla Şikel tüm zarafetiyle podyumda!

Tuvana Büyükçınar yeni koleksiyonunu Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası kapsamında Zincirlikuyu PSM’de tanıttı. Baş manken Çağla Şıkel kadar defileye katılan konutlar da şıklıklarıyla dikkat çekti. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, üçüncü gününde de birbirinden renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Tuvana Büyükçınar Demir’in Zorlu PSM’deki defilesinde Çağla Şıkel baş manken olarak podyuma çıktı.

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Çağla Şikel tüm zarafetiyle podyumda!

2014’te “Yabancı mankenlere daha çok ücret veriliyor. Adaletli bir para sistemi getirilmediği sürece İstanbul Moda Haftası’na katılmayacağım” diyen Didem Soydan podyumda olması dikkat çekti. Defileye katılan konuklar da şıklıkları ve güzellikleri ile en az mankenler kadar dikkat çekti. Tuvanam defilesini Alara Koçibey, Ebru Akel, Songül Öden, Hazal Kaya, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur gibi birçok ünlü isim izledi.

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Çağla Şikel tüm zarafetiyle podyumda!

Merve Boluğur gecenin en şık isimleri arasındaydı.

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Çağla Şikel tüm zarafetiyle podyumda!

Yağmur Tanrısevsin mini elbisesi ile rahat oturmak için montuyla önlem aldı.

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