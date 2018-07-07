Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

Ünlü model Çağla Şikel, 3 TL için taksiciyle birbirine girdi. Taksimetre üzerindeki yazan rakamdan fazla ücret talep eden taksiciye çıkışan Şikel, "Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" dedi.

Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

Bu sıralar yayınladığı Youtube videolarıyla gündeme gelen Çağla Şikel, fazla ücret isteyen taksiciyle kavga etti. Şikel, ""Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diye taksiciye sinirlendi.

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Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

Göltürkbükü'nde kaldığı otelden taksiye binen 39 yaşındaki sunucu, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Flamm Beach'e gitti. Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrede 12 lira yazmasına rağmen taksici iddiaya göre 15 lira istedi.

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Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

Taksicinin fazla ücret istemesi üzerine Şikel'in duruma itiraz ettiği öğrenildi. Şikel, "Ben sonuçta şoförüm. Bana 15 lira almam söylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı.

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Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

"Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diyerek sinirlenen Şikel'in 12 liralık taksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği iddia edildi.

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