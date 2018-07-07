Çağla Şikel taksiciyle tartıştı

Bu sıralar yayınladığı Youtube videolarıyla gündeme gelen Çağla Şikel, fazla ücret isteyen taksiciyle kavga etti. Şikel, ""Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diye taksiciye sinirlendi.
Göltürkbükü'nde kaldığı otelden taksiye binen 39 yaşındaki sunucu, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Flamm Beach'e gitti. Ünlü modelle ailesi beach'e vardığında taksimetrede 12 lira yazmasına rağmen taksici iddiaya göre 15 lira istedi.
Taksicinin fazla ücret istemesi üzerine Şikel'in duruma itiraz ettiği öğrenildi. Şikel, "Ben sonuçta şoförüm. Bana 15 lira almam söylendi" diyerek fazladan 3 lira talep eden taksiciye çıkıştı.
"Taksimetrede yazanı görüyoruz. Kafanıza göre ücreti mi artırıyorsunuz?" diyerek sinirlenen Şikel'in 12 liralık taksi parasını ödeyip şiddetle araçtan indiği iddia edildi.
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