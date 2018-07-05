Çağla Şıkel sörf yapayım derken rezil oldu!

Tatil için Bodrum'u seçen ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, sörf denemeleri yaptı. Tahta üzerinde dengede durmaya çalışan Şıkel'in o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Çağla Şıkel sörf yapayım derken rezil oldu!

Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Bodrum tatiline çocukları Kuzey ve Uzay’la devam ediyor. 39 yaşındaki Şıkel, önceki gün oğullarıyla Gündoğan’da denize girerken görüntülendi. Sörf tahtası üzerinde denemeler yapan ve başarısız olduktan sonra denize düşen Çağla Şıkel'in o anları renkli görüntürler oluşturdu.

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Çağla Şıkel sörf yapayım derken rezil oldu!

40 yaşına doğru yol alan Şikel, geçtiğimiz aylarda "Deli ol", "Çocuk ol", "Aşık ol" gibi maddelerin yer aldığı 40 öğüt vermişti.

Şıkel'in o öğütleri şöyle:

1. Çok çalış hiç ama hiç durma. Bu senin en büyük gücün.

2. Meditasyon yap. Kendini dinle, gözlerini kapat ve nefes al.

3. Mutlaka kitap oku! Kendini eğit.

4. Kız kıza mutlaka dışarı çık. Etrafına bir kere bile dönüp kimler var acaba demeden eğlen! Dans et hem de saatlerce durmadan!

5. Hiç kimsenin senin hakkında ne düşündüğünü umursama, konuşulanlara aldırma gül geç ...

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Çağla Şıkel sörf yapayım derken rezil oldu!

6. Abur cubur partisi yap. Aklına ne geliyorsa, canın ne çekiyorsa hepsini ye. Ama ayda 1 gün olur, iki ayda bir gün olur onu sen kendi kilona göre ayarla.

7. Bir deniz kenarına git ellerini aç derin bir nefes al ve şükür et.

8. Geçmişin tozlarını yüreğinden hayatından süpür. Sıkı temizlik yap.

9. Seni illa heyecanlandıracak bir şey mi arıyorsun? Git pazara, pasaja herhangi bir yere 5 TL’ye ye tişört al, onu giydiğin için heyecanlan.

10. Spor yap hareket et yürü! Yetmedi mi koş! Hiç durma koş.

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Çağla Şıkel sörf yapayım derken rezil oldu!

11. Sabah uyandığında anlamsızca gülümse ve o gün uyanabildiğin için bir kez daha şükret.

12. Kendini sev. Özür Dile. Sarıl. En sevdiğin çiçeği al, öp kendini.

13. Uzun zamandır aramadığın bir arkadaşını ara ve sebepsizce onu çok sevdiğini söyle.

14. Gönüllü bakıcılık yap bir bebeğe, kediye ya da köpeğe.

15. Bir büyüğünü sevindir, al onu götür gezdir, güldür. Hiç tanımadan bile bunu yap. O’nu dinle birinin tüm yaşantısına, anılarına ortak ol.

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