Çağla Şıkel sonunda dayanamadı: Yeter artık bikinili çektiğiniz

Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Bodrum tatiline çocukları Kuzey ve Uzay’la devam ediyor. 39 yaşındaki Şıkel, geçtiğimiz günlerde oğullarıyla Gündoğan’da denize girerken görüntülendi. Sörf tahtası üzerinde denemeler yapan ve başarısız olduktan sonra denize düşen Çağla Şıkel'in o anları renkli görüntürler oluşturdu.