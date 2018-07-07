Çağla Şıkel sonunda dayanamadı: Yeter artık bikinili çektiğiniz

Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Bodrum tatiline çocukları Kuzey ve Uzay’la devam ediyor. 39 yaşındaki Şıkel, geçtiğimiz günlerde oğullarıyla Gündoğan’da denize girerken görüntülendi. Sörf tahtası üzerinde denemeler yapan ve başarısız olduktan sonra denize düşen Çağla Şıkel'in o anları renkli görüntürler oluşturdu.
Bodrum tatiline devam eden Çağla Şıkel önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay’la tekne turundaydı. Sahile çıkarken mayolu görüntülenmemek için şort giyen ünlü model, muhabirlere “Artık bikinili çektiğiniz yeter” diye takıldı. Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Çağla Şıkel'in tatilinden kareler...
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