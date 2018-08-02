Çağla Şıkel gençlik sırrım dediği annesini paylaştı

Çağla Şıkel, bu yaz da tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay'la Bodrum'da açtı. Ünlü manken ve sunucu, sosyal medya hesabından "Gençlik sırrım" dediği annesiyle pozunu paylaştı.

Çağla Şıkel, bu yaz da tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay'la Bodrum'da açtı. Ünlü manken ve sunucu, sosyal medya hesabından "Gençlik sırrım" dediği annesiyle pozunu paylaştı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 25

2 oğluyla yaz tatilinin doyasıya keyfini doyasıya çıkaran güzel manken Şıkel, annesine olan hayranlığını "Annelerin en güzeli" pozuyla dile getirdi. Yaşı hakkında ser verip sır vermeyen Şikel'in annesi Asuman Şıkel'in de yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 25

Sunucu Saba Tümer eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve bir TBT paylaştı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 25