Çağla Şıkel gençlik sırrım dediği annesini paylaştı

Çağla Şıkel, bu yaz da tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay'la Bodrum'da açtı. Ünlü manken ve sunucu, sosyal medya hesabından "Gençlik sırrım" dediği annesiyle pozunu paylaştı.
2 oğluyla yaz tatilinin doyasıya keyfini doyasıya çıkaran güzel manken Şıkel, annesine olan hayranlığını "Annelerin en güzeli" pozuyla dile getirdi. Yaşı hakkında ser verip sır vermeyen Şikel'in annesi Asuman Şıkel'in de yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.
Sunucu Saba Tümer eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve bir TBT paylaştı.
Çocukluk yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaşan Saba Tümer, fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Küçükken kameraları sevmediğimin resmidir. Rahmetli annemin güzelliği ve şıklığı. Kalbimdesin her an...''
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