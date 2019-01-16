Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

Magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü manken Çağla Şıkel attığı son paylaşımıyla sadece hayranlarını değil herkesi meraklandırdı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

Geçtiğimiz hafta 40. yaş gününü görkemli bir partiyle kutlayan Çağla Şıkel Instagram hesabını en aktif şekilde kullanan ünlülerden. Son yaptığı paylaşımıyla da takipçilerinde büyük heyecan uyandırdı.

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Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

Instagram hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına 'Çok büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzereydi.. Sayılı günler kalmıştı' notunu düşen ünlü manken Çağla Şıkel'in sürprizi ise merak söz konusu.

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Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

iŞTE MERAK UYANDIRAN O PAYLAŞIM: Çağla Şıkel'in yaptığı bu gizemli paylaşımın ardından gelecek olan sürpriz ne? Takipçileri "kuğu gibi olmuşsun","acaba evleniyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.

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Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

Ünlü mankenin hayranları bu paylaşımın neyin habercisi olduğunu sorguluyor… Ancak konuyla ilgili henüz ortaya çıkan net bir durum yok. Bakalım Şıkel, bu paylaşımının altında yatan sırrı ne zaman açıklayacak?

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