Çağla Şıkel evleniyor mu sürprizim var deyip paylaştı!

Geçtiğimiz hafta 40. yaş gününü görkemli bir partiyle kutlayan Çağla Şıkel Instagram hesabını en aktif şekilde kullanan ünlülerden. Son yaptığı paylaşımıyla da takipçilerinde büyük heyecan uyandırdı.
Instagram hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına 'Çok büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzereydi.. Sayılı günler kalmıştı' notunu düşen ünlü manken Çağla Şıkel'in sürprizi ise merak söz konusu.
Ünlü mankenin hayranları bu paylaşımın neyin habercisi olduğunu sorguluyor… Ancak konuyla ilgili henüz ortaya çıkan net bir durum yok. Bakalım Şıkel, bu paylaşımının altında yatan sırrı ne zaman açıklayacak?
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