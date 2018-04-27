Çağla Şıkel, deniz sezonunu açtı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey ile Bodrum’a gitti. Yaz aylarında iskeleden denize atlarken en sık görüntülenen ünlü kim diye sorarsak cevap tabii ki Çağla Şıkel. Model ve sunucu balıklama denize, havuza atlamanın simgesi haline geldi demek yanlış olmaz.

'YAZIN İLK ATLAYIŞI OLSUN'

Çağla Şıkel, kendisiyle özdeşleşen atlayışlarına bir yenisini daha ekledi. Manken o anları sosyal medya hesabından 'O zaman bu da yazın ilk atlayışı olsun' notuyla takipçileri ile paylaştı.