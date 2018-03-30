Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

Sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 3 ile 5 yıl arasında hapsi istenen Çağla Şikel, "Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olan manken Çağla Şikel, bir mekanda görüntülendi. Muhabirlerin "Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusuna Şikel, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler" cevabını verdi.

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Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

'ÇOCUKLARIMIN HABERİ YOK' "Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi?" sorusu üzerine ise Çağla Şikel, "Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum" dedi.

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Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

NE OLMUŞTU? Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şikel’den şikayetçi oldu. 3 ila 5 yıl hapsi istenen Şikel gelişmelerin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

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Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

Çağla Şikel'de konuyla ilgili bir açıklama metni yayınlayarak şunları söylemişti: " Bu gün basında çıkan ve sahte belge kullanma yoluyla vergi kaçırdığıma ilişkin haberle üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti doğmuştur. Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim Erdal DOĞAN haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Benim bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim olmuştur.

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