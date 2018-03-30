Çağla Şikel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olan manken Çağla Şikel, bir mekanda görüntülendi. Muhabirlerin "Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusuna Şikel, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler" cevabını verdi.

Çağla Şikel'de konuyla ilgili bir açıklama metni yayınlayarak şunları söylemişti: " Bu gün basında çıkan ve sahte belge kullanma yoluyla vergi kaçırdığıma ilişkin haberle üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti doğmuştur. Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim Erdal DOĞAN haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Benim bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim olmuştur.