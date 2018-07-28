Çağla Şıkel: Çalışan kadın olmayı ve anneliğimi sevdim

Milliyet’in haberine göre, Çağla Şıkel, şu anda hayatının en güzel dönemini yaşadığını söyledi. İyi bir oyun annesi olduğunu ifade eden Şıkel, çocuklarıyla oyun oynamasının kendisine çok iyi geldiğini ifade ederek, “Kaç kişilik olursa olsun sevgi dolu olabilmek, mutlu bir aile yaratabilmek kadının elindedir. “Yuvayı dişi kuş yapar” cümlesi gibi. Biz büyük, bağları çok kuvvetli bir aileyiz. Ben böyle gördüm, böyle büyütüldüm. Küslük olmaz, maksimumda sevgi ve saygı vardır. Güvenli bir alan mı ya da her an yanında olan insanlar mı? Zaten çok kalabalıklar içinde yalnızız. Biz biriz ve tekiz. Bu yalnızlık eğer kişiyeyeterse kendi zenginliği içinde hep mutlu kalacaktır. Beklentiler sadece üzer” dedi.

‘SEVGİ VE AŞKLA YAŞIYORUM’ “Hayatımda korkulara yer yok” diyen Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her geçen gün hayatın tadına daha çok varıyorum. Kendimi dışarıdan izleyebilme yeteneğini geliştirdim, bu çok keyifli. Özümde sevgi ve aşkla yaşıyorum hayatı. Kendini sevmemek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her kişi kendini mutlaka sever ama iyisiyle ama kötüsüyle, kabul edebilmek önemli. Ben niye şöyleyim, ben niye böyleyim asla demedim. Bizi bizden daha çok sevecek, bize bizden daha iyi bakacak birinin olmadığını düşünmeliyiz. Biz kendimizi sevmezsek ha bire sevilmeyi bekleriz. Bu da hayal kırıklığı yaratabilir.”

  • Magazin 28 Temmuz 2018 18:31
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Çağla Şıkel: Çalışan kadın olmayı ve anneliğimi sevdim videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro