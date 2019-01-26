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Çağın sorunu olan Tükenmişlik Sendromunun belirtileri ve tedavisi

Çağın sorunu olan Tükenmişlik Sendromunun belirtileri ve tedavisi

Tükenmişlik Sendromu, özellikle, yüksek hedefleri olan, yoğun iş temposunda çalışan ve üzerine alması gerektiğinden fazla sorumluluk alan kişilerde görülüyor. Psikolog Feyza Bayraktar, bu sendromun belirtilerinden ve nasıl atlatılabileceğinden bahsetti. Ayrıca önemli uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 06:30 - Güncelleme: 26-01-2019 06:30

Dr. Bayraktar, Tükenmişlik Sendromunun son yıllarda en sık görülen psikolojik problemlerden biri olduğunu söyledi. Bu problemle ilgili önemli açıklamlarda ve uyarılarda bulundu.  “Tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk, tahammülsüzlük, çabuk öfkelenme, kaygı, depresif ruh hali, uykusuzluk, yaygın vücut ağrısı, sindirim sistemi problemleri, üretkenliğin azalması, umutsuzluk, daha önce keyif alınan aktiviteleri yapmaktan keyif almama, konsantrasyon problemleri şeklinde belirtiler verir. Tükenmişlik Sendromu bir anda oluşmaz; zaman içinde oluşur ve ortaya çıkar. Kişi, çoğu zaman Tükenmişlik Sendromu yaşadığının farkına varamaz. Tükenmişlik Sendromu yaşayan kişi, hayatında değişimler yapmadığı sürece belirtiler kaybolmaz” dedi.


 
BU SENDROMLA NASIL BAŞ EDEBİLİRİZ?

Bayraktar, tükenmişlik sendromu ile baş etmek için neler yapılabileceği konusunda da bilgi verdi. “Öncelikle, kişinin hayatında, stres, kaygı, öfke, üzüntü, çaresizlik duygusu yaşamasına sebep olan tüm durumları tespit edip bir kağıda yazması, hangi durumların onun “Tükenmişlik Sendromu” yaşamasına sebep olduğunun farkına varması açısından ona yardımcı olur. Sonrasında, kendisinde bu duyguları yaşatan her durum için o durumun oluşturduğu duygunun şiddetini azaltacak bir çözüm yolu bulmaya çalışması ve bulduğu çözüm yolunu uygulamaya çalışması “Tükenmişlik Sendromu” ’ndan çıkmak için ilk adım olabilir. Kişinin, kendisini sıkıntıya sokan durumları farkına varması ve o durumların duygusal yükünü hafifletmesi için çözüm önerilerini uygulamaya başlaması ile “Tükenmişlik Sendromu” ’ndan” çıkabilmesi için oldukça etkili bir yöntemdir. Yalnız, “Tükenmişlik Sendromu” zaman içinde yavaş yavaş oluştuğu için bir anda geçmesini beklemek de gerçekçi bir beklenti olmaz. Kişinin hayatında gerekli değişikleri yaptıktan sonra belli bir süreye ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra, kişinin hem iş hayatında, hem de özel hayatında üzerine fazladan sorumluluk alacağı durumlardan kendisini koruması ve “Hayır” demeyi öğrenmesi “Tükenmişlik Sendromu” ile baş etmesi açısından oldukça kritiktir.
Özellikle iş yaşamında, kişinin koyduğu bir hedefi gerçekleştirdikten hemen sonra yeni bir hedef koyup ona ulaşmaya çalışması yerine, arada biraz nefes alıp kendisine zaman vermesi, iş hayatında uzun vadede daha etkin ve üretken olmasına yardımcı olur. “Tükenmişlik Sendromu”’nun belirtilerinin ortaya çıkmasını engeller.'' dedi.

HAYATINIZDA GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPIN

Ayrıca, ''Egzersiz yapmak da kişinin hem bedenen hem ruhen rahatlamasına ve “Tükenmişlik Sendromu” ile baş etmesinde destek olur. Bu sebeple, özellikle yoğun iş temposu olan kişilerin düzenli egzersiz yapması, hem kendilerine zaman ayırmaları açısından hem de öfke, kaygı, uykusuzluk, konsantrasyon problemleri gibi belirtilerin hafiflemesi açısından oldukça önemlidir. Hobi edinmek, sosyalleşmek, evde geçirilen zamanlarda olabildiğince çalışmamaya özen göstermek, doğada zaman geçirmeye çalışmak da “Tükenmişlik Sendromu” ile baş etmek için kişinin hayatında uygulamaya geçirmesi gereken şeyler arasında sayılabilir. Yalnız, unutulmaması gereken nokta; “Tükenmişlik Sendromu” ’nun tamamen geçmesi için kişinin hayatında var olan düzeni değiştirmesi ve değişimin sürekliliğini sağlaması gerekir. Yoksa, ya “Tükenmişlik Sendromu” kronik hale gelir ve kişi içinden çıkamaz; ya da kısa süreli olarak geçse bile döngüler halinde tekrar eder.” dedi.

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