Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

Çam ağacı meyvesinin işlem görmesi sonucu elde edilen andız pekmezinin insan vücuduna birçok faydası bulunuyor.

Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde görülen bir çam türü olan andız isimli bitkinin kozalaklarından elde edilir. Romatizmaya iyi geldiğini düşünülen andız pekmezinin birden çok faydası bulunur. Peki andız pekmezi romatizmadan ziyade hangi hastalıklara iyi gelir?

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Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

- Her gün bir yemek kaşığı andız pekmezini kahvaltınızda tüketerek tüm bu faydalarda kısa sürede yararlanabilirsiniz. Ayrıca tahin ya da ılık su ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.

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Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

- Yapılan bazı araştırmalarda andız pekmezinin saç dökülmesini önlediği görülmüştür. Çıban gibi yaralara sürüldüğünde kısa sürede iyileştirdiği de gözle görülür bir sonuç olmuştur.

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Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

- Eklem, romatizma ve kemik erimesi gibi durumların neden olduğu ağrıların şiddetini azaltır. Bunun yanı sıra hastalıkların ilerlemesini de önler. 

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