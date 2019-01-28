Çağın mucizesi deniliyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde görülen bir çam türü olan andız isimli bitkinin kozalaklarından elde edilir. Romatizmaya iyi geldiğini düşünülen andız pekmezinin birden çok faydası bulunur. Peki andız pekmezi romatizmadan ziyade hangi hastalıklara iyi gelir?
- Her gün bir yemek kaşığı andız pekmezini kahvaltınızda tüketerek tüm bu faydalarda kısa sürede yararlanabilirsiniz. Ayrıca tahin ya da ılık su ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.
- Eklem, romatizma ve kemik erimesi gibi durumların neden olduğu ağrıların şiddetini azaltır. Bunun yanı sıra hastalıkların ilerlemesini de önler.
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