Çağatay Ulusoy'un teknesindeki gizemli misafir

Çağatay Ulusoy'un teknesi önceki gün Marmaris-Bozburun’a demir attı. Çağatay Ulusoy'un teknesi önceki gün Marmaris-Bozburun açıklarında görüldü. Güvertede esmer bir genç kız vardı. Ancak teknede Çağatay Ulusoy yoktu. Oyuncunun teknesini tahsis ettiği esmer güzelin kim olduğu ise merak konusu.