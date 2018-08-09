Çağatay Ulusoy'un teknesindeki gizemli misafir

Çağatay Ulusoy'un teknesi önceki gün Marmaris-Bozburun’a demir attı. Çağatay Ulusoy'un teknesi önceki gün Marmaris-Bozburun açıklarında görüldü. Güvertede esmer bir genç kız vardı. Ancak teknede Çağatay Ulusoy yoktu. Oyuncunun teknesini tahsis ettiği esmer güzelin kim olduğu ise merak konusu.
Hatırlanacağı gibi Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy geçtiğimiz aylarda Yalıkavak marinada objektiflere takılmıştı. İki yakışıklı oyuncu temmuz ayında mavi tura çıkmıştı. Mavi turun ardından Bodrum’a gelen ikili zıpkınla balık tutarak stres atmıştı.
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın ile geçen ay Göcek'te demirli teknesinde tatil yapmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER