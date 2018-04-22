Çağatay Ulusoy herkesi çıldırttı saç baş yoldurdu

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dünya çapında bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Öyle ki, dijital yayın platformu Netflix'te önümüzdeki yıllarda dizisi yayınlanacak olan Çağatay Ulusoy'u önceki günlerde Netflix'in Roma'daki "See What's Next" lansmanında La Casa De Papel'den Alvaro Morte, Suburra'dan Alessandro Burgi ve Dogs Of Berlin'den Felix Kramer'la bir araya gelmişti.
BİR PROFESÖR BİR KORUYUCU; Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte ve Çağatay Ulusoy'un bu fotoğrafı Netflix Türkiye'nin sayfasında paylaşıldı.
KAPRİSLERİ HERKESİ BIKTIRDI; Ancak Çağatay Ulusoy'un bu pembe dünyasından gelen haberler hayli şaşırttı. Kanalın ilk Türk dizisi 'Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un kaprisleri 2 günlük etkinliğe damgasını vurdu
Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık çıkardı. Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlaması Roma'da iyice soğuk rüzgarlar estirdi.
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