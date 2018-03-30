Çağatay Akman: Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım

Konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlatan genç şarkıcı, "Kızlar evi basmaya çalışınca oturduğum yerden taşındım" dedi.

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' programının konuğu, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla sosyal medyada yıldızı parlayan, şimdilerde 'Yüreğim Davacı' şarkısıyla adından söz ettiren Çağatay Akman oldu.

"ASKERDEN SONRA DÜZELİRİM"

Zayıf olduğunu ve askerden sonra kilo alacağına inandığını belirten genç şarkıcı, "Soğuğu çok seven bir insan değilim. Zaten çok fazla zayıfım. Zayıflığımdan dolayı da çok fazla üşüyorum. Rahmetli dedem ve babam da askere gidene kadar zayıfmış. Askerden sonra düzelmişler. Ben de büyük ihtimal askerden sonra düzelirim" dedi.

"KIZLA TANIŞMAK İÇİN GİTAR KURSUNA YAZILDIM"

Çağatay Akman, gitar kursuna sırf bir kızla tanışabilmek için başladığını söyledi. Hoşlandığı kızın Facebook hesabını inceleyen ve bir gitar kursuna gittiğini öğrenen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Meğer kızın 9 ay önceki post'una bakmışım. 2010-2011 yılları o zamanlar. Facebook'un hızlı zamanları. Kızdan bayağı bir hoşlandım, tanışmak istiyorum. Gittim kursa. Annemle gittim hatta. Sözleşme falan imzalattılar anneme. Her gün farklı bir grup var kursta. Kız da pazar grubunda. Ben daha yeni başlayacağım için beni pazartesi grubuna aldılar. Yalvardım 'Beni pazar grubuna alın' diye, aldılar. Kursun ilk günü yolda giderken elim ayağım titriyor, 'Nasıl muhabbet kuracağım' diye düşünmekten. Biraz kurnazlıklar da var, Zeytinburnu çocuğu olduğum için. Gittim baktım kız yok. 'Bugün hasta diye gelmedi herhalde' diye düşündüm. İkinci hafta gittim, baktım yine yok. Gitar kursunun aylığı 50 lira. '50 lira bize paket servis olarak girdi mi şimdi' dedim. 1-2 ay geçti, kız gelmiyor. Ben de dedim ki madem buraya 50 lirayı veriyorum, bari gitarı öğreneyim, öğrendim. Sesim de güzeldi zaten. Biliyordum sesimin güzel olduğunu, arkadaşlarım söylüyordu. 'Buna yoğunlaşayım' dedim. Gitar çalmama vesile oldu o kız."

  • Magazin 30 Mart 2018 16:25
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