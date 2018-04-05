Caddede yürürken yediği dürüm sonu oldu

Olay, iki gün önce öğle saatlerinde Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Sait Doğan, şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürüm biranda nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan Doğan, bir bankanın ATM’si önünde sıra bekleyen vatandaşın yanına koşar adımlarla giderek sırtına vurmasını istedi. İlk anda ne olduğunu şaşıran vatandaş Doğan’ın sırtına vurmaya başladı. Buna rağmen Doğan, kısa süre sonra sırt üstü kaldırıma düştü. Doğan’ın yere yığıldığını gören diğer vatandaşlar da hemen yardıma koşarken, bir taraftan da sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Doğan’ı Karaman Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan Sait Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunması üzerine olay yeri inceleme ekibi de, olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan Sait Doğan’a hemen acil serviste müdahale edildi. Genç adamı hayata döndürebilmek için adeta seferber olan doktorlar, Doğan’ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçalarını çıkardı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Sait Doğan’ın, kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek.

  • Güncel 05 Nisan 2018 14:58
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Caddede yürürken yediği dürüm sonu oldu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro