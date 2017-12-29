ByLock tahliyeleri başladı isim listesinde kimler var?

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından mahkemeler listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, söz konusu listeyi üst yazıyla birlikte ülke genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına iletmesiyle birlikte tahliye kararları da gelmeye başladı.;



ANKARA: TAHLİYE SAYISI 27'YE ULAŞTI : Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 19 kişi belirlendi. Bu kişilere ilişkin soruşturmaları yürüten savcıların talebiyle sulh ceza hakimlikleri, 12'si polis 19 tutuklunun tahliyesine karar verdi.

Ankara'daki terör davalarını gören mahkemeler de listenin ulaşmasıyla 11 bin 480 kişi arasında kendi davalarının sanıklarının bulunup bulunmadığını incelemeye başladı.

Bylock tahliye listesi kimler çıkacak isimler belli oldu

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan dava açılan 4, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi de yine 2 sanığın durumunu ele alarak, tahliyelerini kararlaştırdı.

ESKİ VEKİLE BYLOCK TAHLİYESİ : Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder de tahliye edildi. Önder güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine cezaevinden tahliye dün gece çıktı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Önder'in, 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı arasında olduğu belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kentte 36 kişinin bu kapsamda olduğu bildirildi.

DİYARBAKIR'DA 14 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren 11 bin 480 kişilik liste, diğer illerin başsavcılıklarına da gönderildi. Listenin gönderilmesinin ardından Diyarbakır’da bulunan mahkemelerde tutuklu yargılanan 14 kişinin avukatları mahkemelere başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tahliye taleplerini değerlendiren mahkemeler, telefonlarına iradeleri dışında ByLock programı yükledikleri iddia edilen sanıklardan, isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan listede bulunan 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkemeler, yapılacak başvurulara göre tahliye edilenlerin sayısının artabileceğini söyledi.

SİİRT : 9 TAHLİYE



ByLock’u kullandıkları suçlamasıyla 9’u tutuklu, 32’si ise tutuksuz olmak üzere 41 kişinin yargılandığı Siirt’te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasından sonra tutuklu 9 kişi de tahliye edildi. Tahliye haberlerini alan aileler, Siirt F Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. Yaklaşık 7 saatlik bekleyişin ardından tutuklu sanıklar cezaevinden tahliye edildi.

KIRIKKALE: 1 TAHLİYE

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

SİVAS: 17 TAHLİYE

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 38 cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Başsavcılık, bu sanıklar hakkında, 2'nci ve 3'ncü Ağır Ceza Hakimliği'nin yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Savcılığın talebi üzerine, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güncellenen 'ByLock' listesinde isimleri bulunan ve ilk duruşmalarını bekleyen tutuklu Emre A., İbrahim D., Fadime S., ve Nazım Ç. hakkında, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.

Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi. 1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.

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