Buzun altından elleriyle balık çıkardılar

Bayburt’ta kış aylarında eksi 20 derecede buzun altında elleriyle balık avladılar. O anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydettiler.
Kış aylarının sert geçtiği Bayburt’ta bazı vatandaşlar Çoruh Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte, avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor.
Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor.
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