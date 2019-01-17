Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki TIR'ın altına girdi. Feci kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.

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