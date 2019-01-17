Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

KONYA-Adana karayolunda buzlanma nedeniyle bir otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki TIR'ın altına girdi. Feci kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.

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Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu'nun Karapınar'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık (39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki Orhan Toğrulca'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altında kaldı.

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Buzlanan yolda facia: Aynı aileden çok sayıda kişi öldü!

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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