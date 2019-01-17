Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerini büyülüyor. Yüzeyin tamamı dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplanan Çıldır Gölü, yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe sahip. Karayolu ve demiryoluyla ulaşım dışında Çıldır Gölü'ne düzenlenen turlarla da gelen ziyaretçiler hafızalarına kazınan manzaralarla bölgeden ayrılıyor. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte ve en derin yeri 42 metre olan, 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun ikinci en büyük gölü olma özelliğine sahip. Çıldır Gölü, ziyaretçilerini yazın olduğu kadar kışın da seyrine doyum olmayan manzaralarla karşılıyor.



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