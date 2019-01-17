Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerini büyülüyor. Çıldır Gölü, ziyaretçilerini yazın olduğu kadar kışın da seyrine doyum olmayan manzaralarla karşılıyor.

Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerini büyülüyor. Yüzeyin tamamı dondurucu soğuklardan dolayı buzla kaplanan Çıldır Gölü, yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe sahip. Karayolu ve demiryoluyla ulaşım dışında Çıldır Gölü'ne düzenlenen turlarla da gelen ziyaretçiler hafızalarına kazınan manzaralarla bölgeden ayrılıyor. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte ve en derin yeri 42 metre olan, 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun ikinci en büyük gölü olma özelliğine sahip. Çıldır Gölü, ziyaretçilerini yazın olduğu kadar kışın da seyrine doyum olmayan manzaralarla karşılıyor.

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Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla adeta görsel şölen sundu. Havadan görüntülenen gölde balık ağları gerildi, manzara kartpostallık görsel oluşturdu.

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Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Bölgenin en büyük tatlı su gölü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin tamamı dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

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Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden muhteşem görüntüler

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte ve en derin yeri 42 metre olan, 123 kilometrekare alana sahip gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

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