Buzdolabına kesinlikle koymamanız gereken besinler

Yiyecekleri satın aldıktan sonra en önemli aşama başlıyor, onları doğru bir şekilde saklamak... Bunun için sık sık buzdolabından faydalanırız. Korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler...
1. Soğan
Soğan kesinlikle buzdolabına konulmaması gereken besinler arasında yer alır. Soğanları buzdolabına koyduğunuz zaman yumuşak ve küflü hale gelir. Soğanları kuru ve serin yerde saklamalısınız. Buzdolabında kapalı bir kapta soğanı saklamanız için soğanın kabuklarını soymanız yeterli.
2. Muz
En sevilen meyvelerden biri olan muzu buzdolabında saklamak hiç doğru değil. Çünkü buzdolabında muzu saklamak olgunlaşma sürecini geciktirir. Muzun içerisindeki besin maddelerinin değerini kaybetmemesi için serin bir yerde olması daha iyi olacaktır.
3. Domates
Domates buzdolabında tadını kaybeder. Domatesin tadını veren olgunlaşmasıdır. Soğuk hava nedeniyle domatesin olgunlaşması durur. Zamanla dokusu bozulmaya başlar. Domatesi sepette saklamak en sağlıklı yol olacaktır.
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