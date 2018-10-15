Buzdolabına kesinlikle koymamanız gereken besinler

Yiyecekleri satın aldıktan sonra en önemli aşama başlıyor, onları doğru bir şekilde saklamak... Bunun için sık sık buzdolabından faydalanırız. Korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler...