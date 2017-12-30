Buz üstünde tehlikeli sazan avı

VAN'da, özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün sodalı sularına karışan tatlı su noktaları buz tuttu. Her gün buzu farklı bir noktadan kırıp, ağlarını donan yüzeyin altına bırakan balıkçılar ise tehlikeli bir sazan avı gerçekleştiriyor. İşte buz üstündeki tehlikeli sazan avından görüntüler...

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VAN'da, özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün sodalı sularına karışan tatlı su noktaları buz tuttu. Her gün buzu farklı bir noktadan kırıp, ağlarını donan yüzeyin altına bırakan balıkçılar ise tehlikeli bir sazan avı gerçekleştiriyor. İşte buz üstündeki tehlikeli sazan avından görüntüler... Twitter

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2 6

VAN'da, özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün sodalı sularına karışan tatlı su noktaları buz tuttu. Her gün buzu farklı bir noktadan kırıp, ağlarını donan yüzeyin altına bırakan balıkçılar ise tehlikeli bir sazan avı gerçekleştiriyor. İşte buz üstündeki tehlikeli sazan avından görüntüler... Twitter

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