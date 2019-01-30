Buz tutan gölde donmak üzere olan adamı ve köpeğini böyle kurtarıldı

Olay, ABD’nin İllinois eyaletine bağlı Şikago şehrinde bulunan Michigan Gölü’nde meydana geldi. Polis üniformasında bulunan kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, köpeğini kurtarmak için buz tutan göle atlayan adamın, köpeğini kurtardıktan sonra gölden çıkamadığı görülüyor.
Bunun üzerine polis memurları, adama bir halat atıp, halatı çekerek adamı ve köpeğini buz tutan gölden kurtarmayı başarıyorlar.
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