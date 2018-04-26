Büyüleyici anlar! Galata Kulesi bir anda rengarenk oldu

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında başlıyor. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan festivalde gençleri dolu dolu 5 gün bekliyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Galata Kulesi'nde yapılan görsel şov vatandaşları adeta mest etti. Gösteriyi izleyen vatandaşlar telefonlarına sarılarak, o anları kaydetme yarışına girdi.