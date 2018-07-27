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Büyükerşen'den kurultay yorumu! Saçma zamansız...

Büyükerşen'den kurultay yorumu! Saçma zamansız...

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisi CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak "Saçma, zamansız bir çıkış" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 11:30 - Güncelleme: 27-07-2018 11:30

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Yılmaz Büyükerşen, "Kurultay yapmak dert değil. Değişim her zaman olur. Genel yönetim, politikalar, yöneticileri güvence altına alan yamalı bohça gibi tüzük değişir. Ancak yerel seçimler çok yakın ve biz öncesinde araziye inmeliyiz, adayları ilan etmeliyiz. Ağustos bayramdır, tatildir geçer gider. Eylül okul açılır, ekim halk tarlada sabanda. Geriye üç-beş ay kalır" ifadesini kullandı.

Büyükerşen'in "Peki Kurultay yapılmasının buna ne zararı olur? Değişim partiyi neden güçlendirmesin?"sorusuna yanıtı da şöyle oldu:

"Kurultayı kim kazanırsa kazansın, partide bir çatlama olur. Hem seçmen gözünde iyi olmaz, hem kaybeden taraf çalışmaz. Seçime bu kadar az kalmışken yapılacak kurultay stratejik değil ve zamansızdır. Kişiler değil parti açısından sonuç önemlidir. Biz partiyi düşünmeliyiz."

MİLLET HİZMET BEKLİYOR, BİZ KURULTAYLA MI UĞRAŞACAĞIZ: Kurultay çağrılarını 'saçma', 'zamansız bir çıkış' olarak değerlendiren Büyükerşen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Burası Dingo'nun ahırı değil" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“CHP kuralları, kurulları olan, kurucu önder tarafından kurulmuş, 100 yıllık bir merkez Türk siyasi partisidir. CHP bu ülkenin emniyet supabıdır. Kurultayın şartları vardır. Onlar oluştu mu olur. Seçimlere 9 ay kalmış, erkene alınma ihtimali konuşuluyor. Millet hizmet bekliyor. Sistem değişiyor. Biz kurultayla mı uğraşacağız? Türkiye mi, CHP mi? Kişisel olarak belediye başkanı olmaya mı odaklanacağız, Türkiye’nin bekasına mı?”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KATILMASAYDINIZ..KEŞKE... 27 Temmuz 2018 11:42 SENDE Mİ BÜRÜTÜK!PARTİYE SAYGIMIZI HEDER ETTİNİZ,CHP BİR AVUÇ MİLLETVEKİLİNİN DEĞİL HALKIN,ATATÜRKÜN PARTİSİDİR.VE DE BAŞARI GELMEDİĞİ İÇİN YÖNETİM DEĞİŞMELİDİR,SİZ ÜZERİNİZE ALINMAYIN,TEPEYİ KASTEDİYORUZ.

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KİMDİR ?
Deniz Zeyrek
DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek 1972 yılında Kars’ta doğdu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu. Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel gazetesinde başladı. İlk sayısının yayımlandığı 13 Ekim 1996’da girdiği Radikal gazetesind

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