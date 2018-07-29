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Büyükelçilerden Türkiye'ye küstah tehdit! Gerekirse askeri güç...

Büyükelçilerden Türkiye'ye küstah tehdit! Gerekirse askeri güç...

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferansta İsrail Büyükelçisi, "Türkiye'e karşı askeri müdahalede bulunmak zorunda kalınmamasını temenni ederim" derken Mısır Büyükelçisi, "Gerekirse Türkiye'ye karşı silahlı güç kullanırız" dedi. ABD Büyükelçisi de bu iki küstah elçiye destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 23:55 - Güncelleme: 29-07-2018 03:07

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye yönelik silahlı güç kullanma tehditlerine sahne olurken, ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi. NTV'nin haberine göre, Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNMAK ZORUNDA KALMAYALIM... Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

MISIR BÜYÜKELÇİSİ: GEREKİRSE ASKERİ GÜÇ KULLANIRIZ... Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR35 YORUM

  • Ata 29 Temmuz 2018 01:44 Merak etmeyin hepinize sıra gelecek çıtırlar, karşılarında gerçek bir ordu gördüğünüzde donunuza sıçacak vaktiniz olmayacak.

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