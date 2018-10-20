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Büyükelçi suikastında yeni görüntüler!

Büyükelçi suikastında yeni görüntüler!

RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şarjör ve kılıf aldığına dair görüntülerle birlikte Altıntaş'ın cinayet öncesi 1 kilo baklavada aldığı tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 09:10 - Güncelleme: 20-10-2018 08:08

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmaya göre, Altıntaş suikast günü 19 Aralık 2016’da önce hastaneye giderek 1 günlük rapor aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Altıntaş, aldığı raporu görev yaptığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra, saat 10.04’te işyerinin yakınındaki silah dükkânına girerek, iki adet şarjör, bir adet şarjör kılıfı istedi. Görüntülere göre, dükkân sahibi E.Y. de Altıntaş’ın önüne iki tane şarjör türü koydu.

PAHALI OLANI TERCİH ETTİ
Şarjörleri kontrol ettikten sonra pahalı olanı tercih eden Altıntaş, aldığı iki adet şarjör ve kılıf için kredi kartıyla tek çekimde 305 TL ödedi. Altıntaş, saat 10.12’de dükkândan çıktı. Altıntaş’ın suikast için yanında kendi silahına takılı bir şarjörün yanı sıra dört yedek şarjör ile çok sayıda yedek mermi bulundurduğu da belirlendi. Altıntaş’ın şarjörlerinde 75 mermi bulunuyordu.

CİNAYET ÖNCESİ 1 KİLO BAKLAVA 
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Altıntaş şarjör ve mermileri aldıktan sonra otobüsle evine döndü. Evinin yakınında bir tatlıcıdan yaklaşık 1 kilo baklava aldı. Altıntaş, suikastın düzenlendiği sergi salonuna yakın bir yerde oda kiraladığı otele geçerken, aldığı baklavayı da yanında götürdü. Suikasttan sonra Altıntaş’ın kaldığı otel odasında yapılan aramada, baklava kutusu bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • BEYİN YIKAYANLAR KİM ACABA?... 20 Ekim 2018 09:45 BEYNİ YIKANAN,UYUŞTURUCU HAP KULLANDIRILIP EYLEME GÖNDERİLEN KİŞİLER HER ŞEYİ YAPABİLMEKTEDİR.O NDENLE BEYİN YIKAYAN KİM VARSA! ONLARIN DEVLETTE KADROLAŞMASINA İMKAN VERİLMEMELİDİR.

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