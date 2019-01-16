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Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li senatörün Enes Kanter skandalına sert tepki!

Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li senatörün Enes Kanter skandalına sert tepki!

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD’li senatör Marco Rubio’nun, Amerika’da yaşayan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırlayıp, Türkiye hakkında olumsuz mesajlar vermesine sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 11:15 - Güncelleme: 16-01-2019 11:15

ABD’nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulunduğu FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırladı.

Rubio’nun görüşmeye dair paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki olumsuz görüşleri ve Kanter’i öven sözlerine, Ctan sert tepki geldi. 

"UTANÇ VERİCİ": Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 

“Demokratik bir şekilde seçilen bir Senatör, 2016’da Türk demokrasisini hedef alan terörist bir gurubun karalama kampanyasını destekliyor. Utanç verici. Enes Kanter sana, kendi ailesinin bile, bu terör örgütünün liderine sadakatini gösterdikten sonra onu evlatlıktan reddettiğini söyledi mi?”

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