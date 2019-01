Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li senatörün Enes Kanter skandalına sert tepki!

ABD’nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulunduğu FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırladı.

Rubio’nun görüşmeye dair paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki olumsuz görüşleri ve Kanter’i öven sözlerine, Ctan sert tepki geldi.

"UTANÇ VERİCİ": Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

A democratically elected Senator supports smear campaign of a terrorist group that targeted Turkish democracy in 2016.What a shame.Did he also tell you that even his family renounced him when he devoted his loyalty to the leader of this terrorist organization