Büyükçekmece'de apartmanda patlama: 3 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi.

Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

"SAHTE İÇKİ YAPILIYORDU"

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu. Hasan Akgün saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sahte içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı" dedi.



