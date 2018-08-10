Büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları hangi ilde ne kadar? Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Hangi ilde kurban ne kadar? İşte il il kurban fiyatları... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları da netleşmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.
Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, Ankara'da 18-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, Ankara'da 18-20 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.Bu da Ankara'da ortalama bir büyükbaşın 6 bin 600 lira, ortalama bir küçükbaşın ise 500 lira fiyatlarında satılacağını gösteriyor.
İL İL KÜÇÜKBAŞ KG FİYATI: Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre ise, 2018 yılı küçükbaş kurban canlı kilogram fiyatı = 28 TL ile 33 TL. arasında olduğu söyleniyor.Bu fiyatlar bölgelere farklılıklar gösteriyor;
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