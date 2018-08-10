Büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları hangi ilde ne kadar? Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Hangi ilde kurban ne kadar? İşte il il kurban fiyatları... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları da netleşmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.