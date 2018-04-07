Büyük umutlarla başlamıştı Masum Değiliz final mi yapıyor?

Son günlerde art arda birçok yeni diziyi ekrana taşıyan fakat istediği başarıyı yakalayamayan ATV'den bir geri adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde büyük umutlarla başlanan Masum Değiliz dizisinin de fişinin çekileceği öğrenildi.

İlk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelen ve lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaşın hikayesini anlatan Masum Değiliz dizisi, ilk bölümünde reytinglerde 20. sıraya yerleşerek deyim yerindeyse çakıldı.

Beklenen reyting oranının altında kalan dizinin finali ile ilgili henüz yapım şirketinden bir haber yayınlanmasa da dizinin bitirilmesi kulislerde sıkça dile getiriliyor. Bu akşam 2. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin 6. bölümün ardından ekranlara veda etmesi bekleniyor.

MASUM DEĞİLİZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Nişan gecesinde yaşanan olayın ardından, Emir meseleyi kapatmak için uğraşırken, Mert olayın vicdani yükü ile boğuşmaktadır. Öte yandan Volkan'ın eşi Sema, kocası ve diğerlerinin nişandaki tuhaf davranışlarından şüphelenerek o gece neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Bu esnada, yola çıktığı günden beri babasından haber alamayan Selin, onun başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkmaya başlar.

Umut ise yaşadıkları travmatik olayın ardından bir türlü kendine gelemez. Paniğe kapılan Umut, olayla ilgili çok büyük bir hata yaparak her şeyin daha da karışmasına yol açacaktır.

MASUM DEĞİLİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI: