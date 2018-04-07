Büyük umutlarla başlamıştı! ATV o dizinin de fişini çekiyor

Son günlerde art arda birçok yeni diziyi yayına alan ATV'den bir geri adım daha geldi. 19 Mart Pazartesi günü izleyici ile buluşan 8. Gün dizisinin fişinin çekilmesi beklenirken, bir dizinin daha final yapacağı öğrenildi.

Son günlerde art arda birçok yeni diziyi yayına alan ATV'den bir geri adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde büyük umutlarla başlanan bir dizi daha reytinglere kurban gitti. ATV, kadrosunda birbirinden ünlü isimleri bulunduran bir dizinin daha fişini çekmeye hazırlanıyor.

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Bilindiği üzere 19 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkan Ay Yapım imzalı 8. Gün dizisi reytinglerde beklediği sonucu alamadı. Beklenen reyting oranının altında kalan dizisi, ilk bölümü ile reyting sıralamalarında 16. sırada yer bulabildi. Reytingleri kötü giden dizinin finali ile ilgili henüz yapım şirketinden bir haber yayınlanmasa da dizinin bitirilmesi kulislerde sıkça dile getiriliyor. Fakat bitirilmesi planlanan dizi sadece 8. Gün değil... Twitter

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İlk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelen ve lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaşın hikayesini anlatan Masum Değiliz dizisi de ilk bölümüyle reytinglerde 20. sıraya yerleşerek deyim yerindeyse çakıldı. Twitter

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