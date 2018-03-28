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Büyük tepki çekti: Eşofmanlı protokol!

Büyük tepki çekti: Eşofmanlı protokol!

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikahına, milletvekili ve belediye başkanlarının “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katılmaları tepkiyle karşılandı. Nikaha katılanlar, “İyi ki yüzme yarışından gelmiyorlar, yoksa mayoyla geleceklermiş” diyerek, konukların rahatlığını ayıpladı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 18:01 - Güncelleme: 28-03-2018 18:01

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda Tepebağlı, hayatını Berkay Değer ile birleştirdi. Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP'li olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da katıldı.

Nikahı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kıyarken diğer protokol mensupları ile şahitlik yaptı. Milletvekili ve başkanların nikaha terli eşofmanları ile gelmesi tartışma konusu oldu. Milletvekili ve başkanlar, nikah saatinin Uluslararası Tarsus Maratonu'nun saati ile çakıştığını belirttiler. Protokol üyeleri etkinlikten sonra çifti ve aileleri fazla bekletmemek için nikaha böyle geldiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLARI BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, fotoğrafları Facebook hesabından paylaştı. Can, "Çamlıyayla Belediye Başkanımız İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda ve Berkay Değer’in nikahlarına şahitlik ettik. Çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MOLLA 28 Mart 2018 19:09 OKULA,OFİSE,DERSE...CAMİYE GİRİLİYOR. YA ADAM GİBİ GİRİLECEK DENSİN YA DA BUNDA YADIRGANACAK BİR ŞEY YOK.

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