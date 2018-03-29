Büyük tehlike! Türkiye'nin üstüne düşecek...

Çin'in 2016 Mart ayında iletişimi kaybettiği Tiangong-1 Türkçe anlamıyla Cennet Sarayı-1 adlı uzay istasyonunun hafta sonu 43 derece kuzey ve 43 derece güney enlemleri arasında bir bölgeye düşmesi bekleniyor. İstasyon parçalarının düşme ihtimali bulunan ülkeler arasında Türkiye de sayılıyor.

NELER OLABİLİR?: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten, uzay istasyonunun düşüşünün vatandaşların can sağlığı açısından risk yaratabileceğini de vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Tehlike ve kayıp da olur. Çatıya düşse deler, arabaya düşse içindekilere zarar verir, yolda yürüyen insanların üzerine düşse öldürme ihtimali var" dedi.

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