  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Büyük tehlike: Türkiye, bu savaşının merkezinde olacak!

Büyük tehlike: Türkiye, bu savaşının merkezinde olacak!

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumbur, Ortadoğu'nun en önemli su havzalarını barındıran Türkiye'nin, bu özelliği ile olası bir su savaşının tam da merkezinde bulunduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 17:38 - Güncelleme: 22-03-2018 17:38

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumbur, '22 Mart Dünya Su Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, canlı hayatı için önemli bir unsur olan suyun, sanılanın aksine sınırlı bir kaynak olduğunu belirtti. İnsanların kullanımına hazır olan tatlı su varlığının, dünyadaki toplam su varlığının yaklaşık yüzde 0.3 ila 0.5'inden az olduğunu kaydeden Kumbur, son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda bu miktarın daha da azaldığını ifade etti.

"Savaşların temelinde su ve enerji kaynakları yatmaktadır"

Başta Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyada birçok ülkenin su sıkıntısı çektiğini söyleyen Kumbur, "Su kaynaklarının paylaşım ve kullanımındaki aşırı talep ve dengesizlikler, ülkeler arasındaki huzursuzlukları, anlaşmazlıkları ve savaşları beraberinde getirmiştir. Bu savaşların çoğu özellikle gelişmiş ülkeler tarafından çevre ve insan haklarının ihlali bahanesi ile çıkartılmıştır. Anlaşmazlıkların temelinde su ve enerji kaynaklarının paylaşımı yatmaktadır" dedi.

2040 yılında iklim değişikliği ile değişen yağış modelleri ve artan nüfusla yükselen su talebi nedeniyle, dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık beşte birinde (33 ülke) ciddi derecelerde kuraklık ve su sıkıntısı beklendiğini hatırlatan Kumbur, bu ülkelerin çoğunluğunun Ortadoğu ülkeleri olduğunu, Türkiye'nin bu sıralamada 27. sırada yer aldığını belirtti.

"Türkiye, su yoksulu ülke konumuna yaklaşmaktadır"

Türkiye'nin günümüz teknolojisi ile değerlendirilebilecek yıllık su potansiyelinin yaklaşık 112 milyar metreküp olduğunu, bu oranın 80 milyona bölündüğünde kişi başına yılda bin 400 metreküp su düştüğünü vurgulayan Kumbur, "Bu değerlere göre Türkiye, potansiyel su yoksulu ülke konumuna yaklaşmaktadır. Türkiye'nin su kaynakları potansiyeli doğu bölgelerde ağırlıkta iken, ihtiyaçlar batı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Mevcut suyumuzun yaklaşık yüzde 73'ü sulama, yüzde 16'sı belediyeler, yüzde 11 kadarı da endüstriyel amaçlar için kullanılmaktadır" diye konuştu.

"Türkiye, olası bir su savaşının merkezi konumundadır"

Türkiye'nin, Ortadoğu bölgesindeki sınır aşan sular konusunda jeopolitik açıdan oldukça önemli ve belirleyici bir role sahip olduğunu ifade eden Kumbur, şu görüşlere yer verdi: 

"Ortadoğu'nun en önemli su havzalarını barındıran Türkiye, olası bir su savaşının da merkezi konumundadır. AB uyum süreci içerinde sınır aşan ve ülkemizin su potansiyelinin yüzde 30'unu oluşturan Dicle ve Fırat nehirlerimizin yönetiminin Türkiye'den alınarak uluslararası bir konsorsiyuma veya sudan yararlanan komşu ülkelerle beraber yönetilmesi dayatması ile karşılaşma ihtimali yüksektir. Bu dayatma, bu nehirlerin suyuna dayalı yapılacak her türlü yatırımlarımızı, başta GAP projesi olmak üzere barajlar, sulama ve enerji üretimi gibi olumsuz yönde etkileyecektir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Büyük tehlike: Türkiye, bu savaşının merkezinde olacak! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • acı gerçekler 22 Mart 2018 18:10 BU PROFESÖR Nerde yaşıyor acaba..!!??? trakya Karadeniz d. anadolu hariç türkiyede su kalmadı!!! hatta akdeniz , iç andolu çölleşmeye basladı.. 30 seneye kadar türkiyenin 3/4 ü çöl olacak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro