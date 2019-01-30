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Büyük tehlike mide kanserinin bu belirtilerine dikkat edin

Büyük tehlike mide kanserinin bu belirtilerine dikkat edin

Genellikle midenin üst kısmındaki astarda başlayan, 50 yaşın altındaki kişilerde nadir görülen ve kadınlardan daha fazla erkeği etkileyen mide kanserinin belirtileri nelerdir?

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:17 - Güncelleme: 30-01-2019 12:17

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişi mide kanserine yakalanıyor. İnsanların midesinde zamanla artan toksin ve asit, ciddi hasarlara neden olur.

Mide kanseri de bu hasarlardan biridir. Midenin iç duvarında meydana gelen bu durum kasların çalışmasını da engeller. Alkol, sigara, bilinçsiz beslenme, ve aşırı yağ tüketimi de mide kanserine zemin hazırlar. Her kanserde yaşandığı gibi mide kanserinde de midede bulunan DNA'ların bozulması ve tümör temelini oluşturan hücrelerin kontrolünü kaybederek çoğalması neden olur. Hücrelenme sayısı artıkça tümörün büyüme olasılığı da o kadar artar. Bu tümörler sadece midede kalmaz, lenf bezlerine ve karaciğere kadar ilerleyebilir. 

Mide kanserinin belirtileri nelerdir?
- Halsizlik
- Yemek sonrası hazımsızlık ve şişkinlik
- Geçmeyen mide bulantısı
- Nedeni belli olmayan kilo kaybı
- Mide yanması
- Az yemek yemek
- Sürekli kusma şikayeti
- Yutma güçlüğü gibi belirtiler mide kanserini işaret eder

Kimlerde daha sık görülür
- Reflü hastalarında
- Aşırı yemeğe bağlı ortaya çıkan obezitelerde
- Yiyecek ve içeceklerin sıcak tüketilmesi örneğin; çorba, çay
- Sigara ve alkol alanlarda
- Sebze ve meyve bakımından az olan beslenme alışkanlığı
- Aile geçmişinde kanser DNA'sının bulunması
- Uzun süreli mide iltihabı yaşanması gibi durumları yaşan kişilerde sıklıkla görülür

Tedavi yöntemi
Mide kanseri olan birine endoskopi uygulanır. Bu yöntemle midenin içine kamera ile girerek iç duvardan bir parça alınır. Parça biyopsiye götürülür. Biyopside hem kanser olup olmadığına bakılır. Hem de kanserin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu tespit edilmeye çalışılır.
Gizli gizli ilerleyen bir kanser türü olduğundan genellikle çok geç evrelerinde teşhis edilir. Testlerle kanserin tedavi yöntemi geliştirilir. En son yöntem ise ameliyattır.

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