Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur dizisinin 16. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu öldürüldü. 17. yeni bölümde ise dizinin sevilen karakterinin cenazesinden bir bölüm gösterildi. Ancak dizinin yakın takipçileri, Vartolu'nun Çukur'dan ayrılmadığını ve yeni bölümde rolüne devam edeceğini savunuyor. 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'u ziyaret ederek Özlüce Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’ne gelerek Bursasporlu futbolcular ile bir araya geldi. Küçük yaş kategorilerinde bir dönem kaleci olarak Bursaspor'un formasını giyen Köstendil’i kulübün Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte kaleci antrenmanı yaptı.