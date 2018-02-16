Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Reyting rekorları kıran Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'u ziyaret ederek Özlüce Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmana çıktı.

Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur dizisinin 16. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu öldürüldü. 17. yeni bölümde ise dizinin sevilen karakterinin cenazesinden bir bölüm gösterildi. Ancak dizinin yakın takipçileri, Vartolu'nun Çukur'dan ayrılmadığını ve yeni bölümde rolüne devam edeceğini savunuyor. 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'u
ziyaret ederek Özlüce Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmana çıktı.

18
Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’ne gelerek Bursasporlu futbolcular ile bir araya geldi. Küçük yaş kategorilerinde bir dönem kaleci olarak Bursaspor'un formasını giyen Köstendil’i kulübün Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte kaleci antrenmanı yaptı.

28
Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Daha sonra müzeyi gezen Köstendil, küçük yaş kategorilerinde kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.

38
Büyük sürpriz! Çukur'un Vartolu Saadettin'i sahaya indi

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 19 Şubat 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de..

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat